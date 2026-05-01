Sabato 2 e domenica 3 maggio, alle ore 16.30, weekend in compagnia di Verissimo – Le Storie.

Nel doppio appuntamento verranno proposte, oltre a contenuti inediti, alcune tra le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Sabato, alle ore 16.30:

Tra le interviste di sabato, il pubblico potrà rivedere quelle di: Ditonellapiaga, Eva Riccobono, Martina Colombari e Manuela Arcuri.

Inoltre, spazio all’attrice Ilenia Pastorelli, in uscita al cinema con L’amore sta bene su tutto e al duro racconto di vita e al percorso di rinascita di Alessandra Battaglia.

Domenica, alle ore 16.30:

Tutta al femminile la puntata domenicale, con le storie e i ritratti di: Romina Power, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Serena Brancale, Rossella Brescia e Samira Lui.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, Verissimo tornerà in onda con i consueti appuntamenti inediti.

