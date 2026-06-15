Sonia Bruganelli, lo scatto con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli ha attraversato, di recente, un periodo complicato, segnato dal ricovero in ospedale della figlia Silvia, nata nel 2002 dal lungo matrimonio con Paolo Bonolis, terminato nel 2023, con cui la produttrice tv ha avuto anche i figli Davide (2004) e Adele (2007). Anche in quell'occasione, accanto a lei c'è stato il compagno, presente nel video che la produttrice tv ha condiviso sui social dopo le dimissioni della primogenita.



Ospite a Verissimo, Sonia Bruganelli aveva parlato della storia d'amore con Angelo Madonia, nata nel 2024: "Standomi vicino, si è trovato per sua sfortuna nel posto sbagliato al momento sbagliato: ha preso tutto il pacchetto. Mi reputo fortunata perché ho una persona accanto a me che mi comprende e mi vuole bene e alla quale voglio bene. È una persona intelligente e consapevole dell'affetto che nutro verso il mio ex marito".