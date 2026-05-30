Davide Bonolis, la dedica alla sorella Silvia tornata a casa dall’ospedale: "Sei una donna forte"

"Oggi sei tornata a casa finalmente dopo due mesi di ospedale": inizia così la dedica di Davide Bonolis alla sorella Silvia, dimessa dall'ospedale. "Tu per me non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo", aggiunge il calciatore, 21 anni, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.
Era stata mamma Sonia Bruganelli a rendere noto sui social che la figlia di 23 anni era stata ricoverata in ospedale. La produttrice tv, 52 anni, ha condiviso un video per annunciare anche le dimissioni della primogenita. "Finalmente siamo a casa. Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli, ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili, perché per noi e per nostra figlia sono famiglia", ha scritto Sonia Bruganelli, senza rendere noti i problemi di salute che hanno richiesto il ricovero di Silvia, nata con una patologia cardiaca congenita che ha reso necessario un intervento dopo la nascita, a cui è seguita un'ipossia cerebrale con conseguenti danni permanenti.
Ospite a Verissimo insieme alla fidanzata Martina Dotti, Davide Bonolis aveva parlato dell'amore per la sorella maggiore: "Io e Silvia siamo cresciuti insieme. Siamo uniti. Lei gioca a essere la mia fidanzata. In passato è stata molto gelosa di me, presentarle una ragazza era impossibile, non le parlava, poteva anche lanciarle qualcosa. Martina, invece, l'ha accettata subito, si diverte con lei, le vuole bene. A volte, quando sono agli allenamenti, Martina mi manda foto insieme a Silvia. Per me è stupendo, è sempre stato il mio sogno".
Nel video sotto, l'intervista in cui Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia Silvia