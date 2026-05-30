Davide Bonolis, la dedica alla sorella Silvia tornata a casa dall’ospedale: "Sei una donna forte"

Era stata mamma Sonia Bruganelli a rendere noto sui social che la figlia di 23 anni era stata ricoverata in ospedale. La produttrice tv, 52 anni, ha condiviso un video per annunciare anche le dimissioni della primogenita. "Finalmente siamo a casa. Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli, ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili, perché per noi e per nostra figlia sono famiglia", ha scritto Sonia Bruganelli, senza rendere noti i problemi di salute che hanno richiesto il ricovero di Silvia, nata con una patologia cardiaca congenita che ha reso necessario un intervento dopo la nascita, a cui è seguita un'ipossia cerebrale con conseguenti danni permanenti.