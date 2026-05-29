Dalla prima esperienza come genitori di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a tutto l’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: sabato 30 e domenica 31 maggio preparatevi a rivivere le interviste più belle con Le Storie di Verissimo.

Sabato 30 maggio a Verissimo il nuovo capitolo di vita di Arianna Montefiori e Briga. Il racconto inedito di Toni Capuozzo. La storia d'amore, e di famiglia, di Beatrice Valli e Marco Fantini. Rivivremo anche le emozioni di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e l'intervista di Marcella Bella.



Domenica 31 maggio spazio al talento del campione di sci Simone Deromedis. Il racconto di padre e figlio di Paolo e Davide Bonolis. Rivivremo l'intervista dei Pooh, l'intenso racconto di Heather Parisi e la storia d'amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.



