Anne Hathaway diventerà mamma per la terza volta

Anne Hathaway è legata dal 2008 all'attore Adam Shulman, che ha sposato nel 2012. Nel 2016 sono diventati genitori di Jonathan e nel 2019 è nato Jack.

In passato, l'attrice, parlando della maternità, aveva detto in un'intervista: "Non mi sono sentita davvero stabile e pienamente presente finché non sono diventata mamma. Non è che mi mancasse integrità, ma la maternità mi ha spinto a essere completamente fedele alla mia parola, sotto ogni aspetto. Questo ha significato smettere con tutte quelle sciocchezze che mi portavo dentro. Quelle piccole concessioni che a volte ci facciamo anche quando sappiamo di non essere la versione migliore di noi stessi".

