Chiara Bacci: “Sono stata bocciata all’esame della patente”

Chiara Bacci condivide sui social un piccolo fallimento. "Ho fatto l'esame per la patente e sono stata bocciata", ha rivelato la ballerina, 23 anni, rispondendo alle domande dei follower. In passato infatti Chiara Bacci aveva raccontato sui social di non avere ancora la patente di guida e di voler colmare questa mancanza.



Nata e cresciuta a Firenze, Chiara Bacci si è appassionata alla danza da bambina. È diventata nota nel 2024, partecipando ad Amici, dove ha ricoperto anche il ruolo di ballerina professionista. Nella scuola ha conosciuto il cantante TrigNO, con cui vive da allora una bellissima storia d'amore.



Ospite a Verissimo nel 2025, dopo l'esperienza nel talent show, la ballerina aveva parlato della storia d'amore con il cantante: "Mi ha dato moltissimo amore, mi ha sempre fatta sentire giusta. Quando mi sentivo pesante, noiosa per le mie insicurezze che prendevano il sopravvento, lui mi ha sempre elevata e guardata con degli occhi con cui non mi vedo mai".