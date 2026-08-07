Giorgia Venturini è diventata mamma per la seconda volta. La conduttrice, 42 anni, annuncia sui social la nascita del secondo figlio Pietro Romano . "Benvenuto al mondo. Ti abbiamo aspettato e desiderato tantissimo, sei arrivato con i tuoi 3,8 chili di amore puro a completare la nostra meravigliosa famiglia. Siamo pazzi di te, mamma e papà", ha scritto Giorgia Venturini, pubblicando uno scatto con il marito Marco De Santis e il piccolino.

Giorgia Venturini e Marco De Santis sono sposati dal 2022. Nell'agosto dello stesso anno, sono diventati genitori di Sole Tea. Lo scorso marzo, la conduttrice aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio con uno scatto del pancione e una didascalia ironica: "Extra small? Non più. Sta per arrivare un bambino". Il secondogenito Pietro Romano è nato ad agosto, proprio come la sorella maggiore.

Giorgia Venturini è la conduttrice di X-Style, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Nata a Pennabilli (Rimini) sotto il segno del Leone, nell'arco della sua carriera Giorgia Venturini ha preso parte a numerosi programmi Mediaset, come L'Isola dei famosi, Quarta Repubblica, Matrix e Tiki Taka.