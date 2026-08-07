Gerry Scotti compie 70 anni, gli auguri di Silvia Toffanin

"Caro Gerry, gli anni passano ma la tua allegria, la tua sensibilità, la tua forza… continuano a crescere. Buon compleanno! Ti voglio bene": Silvia Toffanin dedica un messaggio di auguri a Gerry Scotti, che il 7 agosto 2026 compie 70 anni.
Silvia Toffanin ha esordito in tv nel 2001 proprio accanto a Gerry Scotti nel programma, diventato cult, Passaparola. Da allora, sono rimasti sempre legati da stima e amicizia. Silvia Toffanin è stata spesso custode dei racconti di Gerry Scotti, ospite a Verissimo in tante occasioni.