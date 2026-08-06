Licia Colò: "Ho 64 anni e sono felice, non devo apparire per forza di un'età che non ho"

Licia Colò risponde ad alcuni hater e lancia un messaggio di accettazione. "Leggo dei commenti che mi lasciano senza parole, anche degli attacchi gratuiti. Lo so che avviene tantissimo sui social, si sentono tutti leoni da tastiera", dice la conduttrice, 64 anni, in un video sui social. Licia Colò spiega di aver ricevuto degli attacchi dopo aver annunciato un evento: " Ho ricevuto insulti a gogò: 'Sei vecchia' , 'Ti fai dare i soldi dallo Stato', oppure 'Sei messa malissimo', 'Ma vai in pensione'". "Io mi domando, ma com'è possibile che le persone si sentano autorizzate a dare dei giudizi sul lavoro di chiunque? E poi in che società viviamo se viene utilizzata l'età anagrafica come un'offesa?".

La conduttrice ha voluto lanciare un messaggio di accettazione di sé: "E io sono felice, ho 64 anni e sono felice di apparire acqua e sapone. Non me ne importa, io sono un insieme di tante cose, non sono una persona che deve apparire per forza di un'età che non ha". Licia Colò ammette di essere rimasta comunque toccata da certi commenti: "Da una parte dico 'chi se ne frega', però d'altra parte comunque ferisce e non è gradevole". "Se siete contrari a quello che dico, argomentate con qualcosa di serio, parlate di dati, parlate di scienza, ma queste parole così gratuite non meritano l'attenzione di nessuno, però non meritano neanche di ferire", conclude la conduttrice.

Nel video sotto, l'intervista di Licia Colò a Verissimo.