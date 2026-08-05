Carolina Marconi: “Chi ha vissuto un tumore sa che certe paure non se ne vanno mai davvero”

"Ci sono momenti in cui la paura bussa forte": Carolina Marconi torna a parlare sui social del suo percorso di cure dopo il tumore e rivela di aver avuto paura di recente. "Quando sono partita per la Sardegna, il 13 luglio, avevo già iniziato ad avere sintomi strani: mal di testa fortissimi, nausea, vista che si annebbiava, linee a zig zag davanti agli occhi, formicolio alle dita. Continuavo a dirmi: 'Sarà lo stress, passerà'. Ma non passava", racconta l'ex concorrente del Grande Fratello , 48 anni. "Durante la vacanza quei sintomi sono diventati sempre più frequenti. E mentre ero in un posto meraviglioso, dentro di me combattevo con una paura che conoscevo fin troppo bene . Non l’ho detto a nessuno. Ho cercato di sorridere. Ho cercato di convincermi che fosse tutto nella mia testa", aggiunge Carolina Marconi, che nel 2021 ha annunciato la diagnosi di tumore al seno e ha condiviso poi il suo percorso di cure. Sui social la showgirl continua il suo racconto: "Tornata a Roma, il mio corpo mi ha costretta a fermarmi. Pressione altissima, nausea, un mal di testa insopportabile, l’occhio che tremava, metà labbro che tremava. Alessandro mi ha portata al Pronto Soccorso. Mi hanno preso subito. Flebo, elettrocardiogramma e poi la TAC . Credetemi, quei minuti sembravano eterni".

"Chi ha vissuto un tumore sa che certe paure non se ne vanno mai davvero. Basta un sintomo e la mente torna immediatamente al periodo più buio della propria vita. Poi il medico entra e mi dice: 'Carolina, la TAC è negativa'. In quel momento mi sono sentita rinascere", aggiunge Carolina Marconi, che spiega anche quale sia stato il problema di salute che ha causato i sintomi: "Mi hanno spiegato che ho un’inversione della lordosi cervicale, che può provocare forti cefalee. Per i disturbi visivi e gli altri sintomi dovrò fare una risonanza magnetica e una visita neurologica: il sospetto è che si tratti di emicrania con aura. Il percorso non è ancora finito e aspetterò gli accertamenti con la serenità che posso".



Come sempre durante il suo percorso di cure, la showgirl conclude con un messaggio positivo: "Una cosa l’ho capita ancora una volta. La vita è un regalo immenso. Ci lamentiamo per tante sciocchezze, poi basta un esame, un’attesa, una porta del Pronto Soccorso e capisci cosa conta davvero. Sì, ci sono giorni in cui la cura ormonale mi mette a dura prova. Ci sono giorni in cui il corpo pesa, la testa scoppia e l’umore crolla. Ma non voglio lasciare che siano quei giorni a definirmi. Voglio continuare a scegliere la gratitudine. Voglio continuare a credere nel domani. Voglio continuare a sorridere".



Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Carolina Marconi a Verissimo.