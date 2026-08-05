Matt Damon, la rara apparizione con la moglie Luciana e le figlie Gia e Stella

Matt Damon è stato accompagnato alla première sudcoreana de L'Odissea da sua moglie Luciana e dalle figlie minori Gia, 17 anni, e Stella, 15 anni. Le figlie maggiori Alexia Barroso e Isabella Damon, 20 anni, questa volta non hanno accompagnato l'attore, ma avevano preso parte alla première londinese del film di Christopher Nolan il 6 luglio.

Sempre molto riservato sulla sua vita privata, sul red carpet di Londra l'attore ha dichiarato: "Ci stiamo divertendo tutti mentre io lavoro, ma sono così felice che siano qui. Sono tutte così cresciute; oggi, vedendole qui, ho avuto un momento da papà e mi sono commosso".



Matt Damon e Luciana Barroso sono sposati dal 2005, quando Luciana era già mamma di Alexia, nata da una precedente relazione. Sono diventati genitori di Isabella nel 2006, Gia è venuta alla luce nel 2008 e nel 2010 è nata Stella.

