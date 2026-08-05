Eugenie di York è diventata mamma per la terza volta. Ad annunciarlo è la Royal Family con il primo scatto della bambina: "Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare la nascita della loro figlia, venuta al mondo lunedì 3 agosto 2026 alle ore 18:20, in un ospedale di Lisbona, in Portogallo. La bambina è nata con un peso di 2,98 kg (6 libbre e 9 once). Le Loro Maestà il Re e la Regina, così come gli altri membri della Famiglia Reale, hanno accolto con grande gioia la notizia". La stessa foto è stata condivisa anche dalla principessa Eugenie sui suoi social: "Jack e io siamo felicissimi di annunciare la nascita della nostra piccola Brooksbank! Siamo perdutamente innamorati della nostra bambina".