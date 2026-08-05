Eugenie di York è diventata mamma per la terza volta. Ad annunciarlo è la Royal Family con il primo scatto della bambina: "Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare la nascita della loro figlia, venuta al mondo lunedì 3 agosto 2026 alle ore 18:20, in un ospedale di Lisbona, in Portogallo. La bambina è nata con un peso di 2,98 kg (6 libbre e 9 once). Le Loro Maestà il Re e la Regina, così come gli altri membri della Famiglia Reale, hanno accolto con grande gioia la notizia". La stessa foto è stata condivisa anche dalla principessa Eugenie sui suoi social: "Jack e io siamo felicissimi di annunciare la nascita della nostra piccola Brooksbank! Siamo perdutamente innamorati della nostra bambina".
Eugenie Victoria Helena, 36 anni, e Jack Christopher Stamp Brooksbank, 40 anni, sono legati dal 2010. Si sono sposati nel 2018 nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. Nel 2021 sono diventati genitori di August Philip Hawke e nel 2023 è nato Ernest George Ronnie. Lo scorso maggio, la coppia aveva annunciato di essere in attesa del terzo figlio. Il 3 agosto 2026 è nata la prima figlia femmina della coppia.