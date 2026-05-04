Eugenie di York diventerà mamma per la terza volta. Ad annunciarlo è la royal family con uno scatto in cui i figli maggiori della principessa mostrano l'ecografia del fratellino o della sorellina.
"Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il Signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro terzo figlio insieme, la cui nascita è prevista per questa estate - è scritto sui social ufficiali della famiglia reale -. August (di 5 anni) ed Ernest (di 2 anni) sono anche molto entusiasti di accogliere in famiglia un nuovo fratellino o sorellina. Sua Maestà il Re è stato informato ed è felicissimo della notizia".
Eugenie Victoria Helena, 36 anni, e Jack Christopher Stamp Brooksbank, 40 anni, sono legati dal 2010. Si sono sposati nel 2018 nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. Nel 2021 sono diventati genitori di August Philip Hawke e nel 2023 è nato Ernest George Ronnie.