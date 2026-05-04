Eugenie di York diventerà mamma per la terza volta. Ad annunciarlo è la royal family con uno scatto in cui i figli maggiori della principessa mostrano l'ecografia del fratellino o della sorellina.

"Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il Signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro terzo figlio insieme, la cui nascita è prevista per questa estate - è scritto sui social ufficiali della famiglia reale -. August (di 5 anni) ed Ernest (di 2 anni) sono anche molto entusiasti di accogliere in famiglia un nuovo fratellino o sorellina. Sua Maestà il Re è stato informato ed è felicissimo della notizia".