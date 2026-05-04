Ilenia Pastorelli, l'intervista in 100 secondi

Dall'infanzia e adolescenza da ribelle all'amore oggi: Ilenia Pastorelli si è raccontata a Verissimo.



"Sono stata una figlia molto ribelle, non era facile gestirmi. Da bambina e da ragazzina ero molto movimentata, scappavo", ha rivelato l'attrice, 40 anni, che ha spiegato: "Ho sempre avuto questo problema con gli schemi, cioè mi spaventava da morire questa didascalia che mi facevano della vita: tu vai a scuola, ti diplomi, poi magari fai l'università, ti laurei, ti sposi, paghi il mutuo, finisce il mutuo e arrivederci".



Parlando dell'amore oggi, Ilenia Pastorelli ha dichiarato di essere single: "In amore sono proprio sfortunata. Incontro uomini che non saprei nemmeno descrivere bene. Sono molto affascinata dal brutto, mi piacciono i brutti. Però a un certo punto diventano anche cattivi e allora li lascio".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista dell'attrice a Verissimo.