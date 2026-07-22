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FAMIGLIA22 luglio 2026

Emanuela Folliero, lo scatto in vacanza con la mamma

La conduttrice condivide sui social una foto delle sue vacanze in montagna insieme alla madre: "Tra ricordi di quando eri piccola e profumi che non ti abbandonano mai"
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Emanuela Folliero con la mamma
Emanuela Folliero con la mamma

Emanuela Folliero, 61 anni, condivide su Instagram una tenera foto insieme alla mamma Carla, 97 anni, in vacanza. "Che bello tornare in montagna con la mamma - scrive la conduttrice a corredo del dolce ritratto di famiglia - Tra ricordi di quando eri piccola e profumi che non ti abbandonano mai".

La signora Carla ha compiuto 97 anni lo scorso ottobre. Per celebrarla anche sui social, Emanuela Folliero aveva pubblicato alcune foto dei festeggiamenti in famiglia.

Tra i compleanni importanti festeggiati quest'anno dalla conduttrice anche quello del figlio Andrea, che ha compiuto 18 anni a febbraio.

Emanuela Folliero con il figlio Andrea
Emanuela Folliero con il figlio Andrea

"Buon 18esimo compleanno Andrea - aveva scritto la conduttrice a corredo della pubblicazione social - Prima ti tenevo in braccio. Poi ti ho tenuto la mano. Ora la strada è la tua e ti guardo camminare. Ma sono qui accanto a te con tutto l’amore che posso. La tua mamma". Andrea è nato nel 2008 dalla relazione di Emanuela Folliero con l'ex marito Enrico Mellano.

Emanuela Folliero presenta il figlio Andrea a Verissimo: "L'ho avuto a 43 anni"

Ospite a Verissimo a febbraio 2025, Emanuela Folliero aveva presentato il figlio Andrea. In quell'occasione, la conduttrice aveva parlato della maternità: "Sono diventata mamma a 43 anni. Non erano questi i miei progetti. Io volevo essere indipendente, fare una famiglia, dei figli. Poi, tra una cosa e l'altra, è andata diversamente".

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