La signora Carla ha compiuto 97 anni lo scorso ottobre. Per celebrarla anche sui social, Emanuela Folliero aveva pubblicato alcune foto dei festeggiamenti in famiglia.

Emanuela Folliero , 61 anni, condivide su Instagram una tenera foto insieme alla mamma Carla, 97 anni, in vacanza. "Che bello tornare in montagna con la mamma - scrive la conduttrice a corredo del dolce ritratto di famiglia - Tra ricordi di quando eri piccola e profumi che non ti abbandonano mai".

"Buon 18esimo compleanno Andrea - aveva scritto la conduttrice a corredo della pubblicazione social - Prima ti tenevo in braccio. Poi ti ho tenuto la mano. Ora la strada è la tua e ti guardo camminare. Ma sono qui accanto a te con tutto l’amore che posso. La tua mamma". Andrea è nato nel 2008 dalla relazione di Emanuela Folliero con l'ex marito Enrico Mellano.

Emanuela Folliero presenta il figlio Andrea a Verissimo: "L'ho avuto a 43 anni"

Ospite a Verissimo a febbraio 2025, Emanuela Folliero aveva presentato il figlio Andrea. In quell'occasione, la conduttrice aveva parlato della maternità: "Sono diventata mamma a 43 anni. Non erano questi i miei progetti. Io volevo essere indipendente, fare una famiglia, dei figli. Poi, tra una cosa e l'altra, è andata diversamente".