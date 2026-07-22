Giulia Stabile, 24 anni, ha realizzato uno dei suoi sogni entrando a far parte del corpo di ballo del tour mondiale della superstar spagnola Rosalía. Dopo la leg europea della tournée, in questo momento la ballerina si trova in Sud America, a decine di migliaia di chilometri di distanza da casa. Una distanza che ha ispirato Giulia a fare una una riflessione condivisa su Instagram.

"Negli ultimi giorni non sono stata bene e questo mi ha costretta a stare praticamente tutto il tempo in camera - scrive l'ex talento di Amici nella didascalia che accompagna una serie di scatti di questo ultimo periodo della sua vita - Ho iniziato a riguardare le ultime foto in galleria e mi è salita un po’ di malinconia. Mi manca avere vicino tutte quelle persone che, in modi diversi, stanno portando luce nella mia vita".

Giulia Stabile continua la sua riflessione sui social: "Poi però mi sono fermata un attimo. È vero, loro sono luce per me, ma lo sono anche io. So di esserlo per le persone a cui tengo, e ricordarmelo oggi mi fa bene. È buffo… La mia cameretta d’hotel è super luminosa. Mi piace pensare che sia un piccolo promemoria: la luce non arriva solo dagli altri. A volte è già dentro di noi e, anche nei giorni in cui ci sentiamo più spenti, continuiamo a brillare".