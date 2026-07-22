Giulia Stabile, 24 anni, ha realizzato uno dei suoi sogni entrando a far parte del corpo di ballo del tour mondiale della superstar spagnola Rosalía. Dopo la leg europea della tournée, in questo momento la ballerina si trova in Sud America, a decine di migliaia di chilometri di distanza da casa. Una distanza che ha ispirato Giulia a fare una una riflessione condivisa su Instagram.
"Negli ultimi giorni non sono stata bene e questo mi ha costretta a stare praticamente tutto il tempo in camera - scrive l'ex talento di Amici nella didascalia che accompagna una serie di scatti di questo ultimo periodo della sua vita - Ho iniziato a riguardare le ultime foto in galleria e mi è salita un po’ di malinconia. Mi manca avere vicino tutte quelle persone che, in modi diversi, stanno portando luce nella mia vita".
Giulia Stabile continua la sua riflessione sui social: "Poi però mi sono fermata un attimo. È vero, loro sono luce per me, ma lo sono anche io. So di esserlo per le persone a cui tengo, e ricordarmelo oggi mi fa bene. È buffo… La mia cameretta d’hotel è super luminosa. Mi piace pensare che sia un piccolo promemoria: la luce non arriva solo dagli altri. A volte è già dentro di noi e, anche nei giorni in cui ci sentiamo più spenti, continuiamo a brillare".
Giulia Stabile è da sempre grande fan di Rosalía, come dimostra un vecchio video risalente al 2023 pubblicato tempo fa sui social dalla stessa ballerina nel quale parlava di un concerto dell'artista spagnola. "Ho pianto tutto il tempo perché oltre all'emozione della mia 'idola' avevo anche un sacco di voglia di stare lì sul palco anch'io con lei, però ho la consapevolezza che non sarà facile, se non impossibile arrivarci", diceva Giulia nella clip.
Tra i complimenti per il traguardo raggiunto da Giulia Stabile anche quelli di Rudy Zerby, che su Instagram aveva condiviso un video della ballerina mentre danzava al fianco di Rosalía accompagnato dalle parole: "Vola Giuletta!".
A Verissimo, Rudy Zerbi si era commosso per il videomessaggio di Giulia Stabile, con cui ha un legame speciale. "Anche se Giulia ha una mamma e un papà meravigliosi, mi sento un papà 2 sin dall'inizio del suo percorso ad Amici. Siamo stati tanto insieme, lei è diventata molto amica dei miei figli e ha passato tanto tempo a casa mia", aveva raccontato l'insegnante di Amici, 57 anni.