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L'intervista22 marzo 2026

Rudy Zerbi: "Mi emoziona che Giulia Stabile abbia realizzato il sogno di ballare per Rosalía"

L'insegnante di Amici si è commosso per le parole della ballerina con cui ha un legame di affetto speciale: "Mi emoziona sapere che aveva scritto nel suo diario: 'Il mio sogno sarebbe ballare con Rosalía' e oggi ha realizzato quel sogno"
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Rudy Zerbi non ha trattenuto l'emozione per il videomessaggio di Giulia Stabile, con cui ha un legame speciale. "Anche se Giulia ha una mamma e un papà meravigliosi, mi sento un papà 2 sin dall'inizio del suo percorso ad Amici. Siamo stati tanto insieme, lei è diventata molto amica dei miei figli e ha passato tanto tempo a casa mia", ha raccontato l'insegnante di Amici, 57 anni.

Rudy Zerbi ha parlato anche della nuova grande avventura di Giulia Stabile, entrata a far parte del corpo di ballo di Rosalía nel suo tour mondiale. "Mi emoziona sapere che Giulia aveva scritto nel suo diario: 'Il mio sogno sarebbe ballare con Rosalía' e oggi ha realizzato quel sogno, che sembrava impossibile. Mi emoziono pensando che sia arrivata lì".

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