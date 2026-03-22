Rudy Zerbi: "Mi emoziona che Giulia Stabile abbia realizzato il sogno di ballare per Rosalía"

Rudy Zerbi non ha trattenuto l'emozione per il videomessaggio di Giulia Stabile, con cui ha un legame speciale. "Anche se Giulia ha una mamma e un papà meravigliosi, mi sento un papà 2 sin dall'inizio del suo percorso ad Amici. Siamo stati tanto insieme, lei è diventata molto amica dei miei figli e ha passato tanto tempo a casa mia", ha raccontato l'insegnante di Amici, 57 anni.



Rudy Zerbi ha parlato anche della nuova grande avventura di Giulia Stabile, entrata a far parte del corpo di ballo di Rosalía nel suo tour mondiale. "Mi emoziona sapere che Giulia aveva scritto nel suo diario: 'Il mio sogno sarebbe ballare con Rosalía' e oggi ha realizzato quel sogno, che sembrava impossibile. Mi emoziono pensando che sia arrivata lì".