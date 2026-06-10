Gigi D'Alessio ha emozionato tutti, portando con sé sul palco i figli Francesco e Ginevra, nati dalla relazione con Denise Esposito. "Reggia di Caserta, seconda notte di bellezza e di emozioni straordinarie", ha scritto il cantante, pubblicando alcuni momenti del concerto.

Francesco (2022) e Ginevra (2024) sono i figli più piccoli del cantautore, 59 anni, che è papà anche di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003) - nati dal matrimonio con Carmela Barbato - e di Andrea (2010), avuto durante la relazione con Anna Tatangelo.



Ospite a Verissimo, Gigi D'Alessio aveva parlato dell'amore per i suoi figli. In particolare di Francesco e Ginevra aveva detto: "Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni".