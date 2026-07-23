Rosalinda Cannavò: “Non serve il lusso sfrenato per stare bene, conta l’essenziale”

Rosalinda Cannavò si apre sui social e rivela quale sia per lei "la cosa più bella di quest'estate" 2026. "Aver maturato una certezza ancora più forte: non servono vacanze a 5 stelle o il lusso sfrenato per stare bene, conta l'essenziale", afferma l'influencer e attrice, 33 anni, che ora vorrebbe trasmettere questa consapevolezza anche alla figlia Camilla, nata nel 2024 dalla relazione con Andrea Zenga, 32 anni.

"Ora che ho una figlia, la mia priorità è insegnarle a saper stare in ogni contesto, a dare valore alle cose vere e a non dipendere dal materiale. A mia figlia voglio insegnare i sani valori, la semplicità e la capacità di saper stare bene ovunque, dal posto più umile a quello più elegante. Il materiale va e viene, l'educazione e la sostanza restano", aggiunge Rosalinda Cannavò.



Legati dal 2021, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano presentato la figlia Camilla a Verissimo. L'influencer e attrice aveva parlato in quell'occasione anche delle difficoltà della maternità: "Si ha la concezione della maternità tutta rosa e fiori, ma è normale che ci siano anche momenti più tosti". La coppia aveva rivelato il desiderio di allargare la famiglia: "Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".