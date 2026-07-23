Grave incidente per Andrea Dal Corso: “Impatto frontale, ho le braccia ingessate, forse dovrò operarmi”

Grave incidente per Andrea Dal Corso. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, 39 anni, pubblica sui social una foto dall'ospedale e spiega: "Una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne uno, ma sto bene".
La moglie Teresa Langella ha mostrato sui suoi social una foto dell'auto dopo l'incidente, scrivendo: "La settimana scorsa la nostra vita si è fermata per qualche istante. Andrea ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'uno dell'altra".
"Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine e chi ci è stato vicino in questo momento così difficile. Ci prenderemo ancora qualche giorno, cercando pian pianino di ritornare alla normalità", ha concluso l'ex tronista, 34 anni, legata al suo ex corteggiatore dal 2019. La coppia si è sposata nel 2024.
Nel video sotto l'ultima intervista di Andrea Dal Corso e Teresa Langella a Verissimo.