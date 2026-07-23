Grave incidente per Andrea Dal Corso: “Impatto frontale, ho le braccia ingessate, forse dovrò operarmi”

Salute 23 luglio 2026

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne pubblica sui social una foto dall'ospedale dopo l'incidente automobilistico: "Ho passato momenti davvero difficili"

Grave incidente per Andrea Dal Corso. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, 39 anni, pubblica sui social una foto dall'ospedale e spiega: "Una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne uno, ma sto bene".

storie Instagram Andrea Dal Corso

La moglie Teresa Langella ha mostrato sui suoi social una foto dell'auto dopo l'incidente, scrivendo: "La settimana scorsa la nostra vita si è fermata per qualche istante. Andrea ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'uno dell'altra".

storie Instagram Teresa Langella