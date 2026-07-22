Proprio a Formentera, nel giugno 2025, Davide e Martina avevano reso pubblica la loro relazione , condividendo sui social le prime immagini della vacanza trascorsa insieme. A distanza di un anno, la coppia ritorna nello stesso luogo.

Martina Dotti e Davide Bonolis tornano a Formentera e condividono una serie di scatti mentre giocano tra le acque dell'isola. "E intanto il tempo passa e tu non passi mai", scrive la creator bresciana.

Nato a Roma il 7 giugno 2004 dal matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, terminato nel 2023, Davide Bonolis sta costruendo la propria strada come calciatore. Ospite a Verissimo insieme alla fidanzata, aveva raccontato come è nato il loro incontro: "Ci siamo conosciuti a una mia partita di calcio. Io giocavo e lei era lì per fare delle interviste sportive. Ero in campo quando l'ho vista arrivare".

Martina Dotti, 24 anni, appassionata di sport, ha spesso seguito il calcio per lavoro. Di recente ha raggiunto anche un traguardo personale, la laurea conseguita all'Università di Bergamo, festeggiata da Davide sui social: "Orgoglioso di te ogni giorno di più. Ti amo, Dottoressa". In un'altra occasione era stata lei a dedicargli parole affettuose, a corredo di una foto in cui il fidanzato le dona un mazzo di rose rosse: "Principe che mi ha sorpreso oggi".