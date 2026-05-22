Davide Bonolis, la dedica per la laurea della fidanzata Martina Dotti: "Ti amo Dottoressa"

Davide Bonolis , 22 anni il prossimo 7 giugno, celebra anche su Instagram un importante traguardo: la laurea della fidanzata Martina Dotti, 24 anni, conseguita all'Università di Bergamo. " Orgoglioso di te ogni giorno di più. Ti amo, Dottoressa ", scrive sui social il secondogenito di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis nel condividere sui social un romantico scatto mentre bacia la fidanzata. "Principe che mi ha sorpreso oggi", scrive invece Martina Dotti a corredo di una foto del fidanzato mentre le dona un mazzo di rose rosse.

Nato a Roma il 7 giugno 2004 dal matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, terminato nel 2023, Davide Bonolis sta costruendo la propria strada come calciatore. Martina Dotti è una creator originaria di Brescia. Appassionata di sport, si è trovata spesso a seguire il calcio per lavoro.

Davide e Martina hanno reso pubblica la loro relazione nel giugno 2025, quando hanno pubblicato su Instagram alcune foto della vacanza trascorsa insieme a Formentera.

Ospite a Verissimo insieme alla fidanzata, Davide Bonolis aveva raccontato il primo incontro con Martina Dotti: "Ci siamo conosciuti a una mia partita di calcio. Io giocavo e lei era lì per fare delle interviste sportive. Ero in campo quando l'ho vista arrivare".