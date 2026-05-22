Gabriele ha compiuto 18 anni lo scorso primo aprile. Nel giorno del suo compleanno, era arrivata sui social la dedica di papà Stefano : "Tra Milano e Marsiglia abbiamo costruito qualcosa che va oltre la distanza. Un legame vero, fatto di momenti, di viaggi, di tempo rubato ma sempre vissuto fino in fondo". Anche Bianca Atzei aveva condiviso su Instagram una dedica per il figlio dell'ex compagno : "Per me sarai sempre il mio piccolo Gabri di quando ti davo i bacini mentre dormivi".

Ospite a Verissimo ad aprile, Stefano Corti aveva parlato dell'arrivo di Gabriele nella sua vita: "Ho scoperto per caso di essere diventato papà a 21 anni. Facevo l'animatore nei villaggi turistici quando ho conosciuto la mamma di Gabriele. È stata una notte meravigliosa. L'anno dopo, per una serie di coincidenze, sono tornato a lavorare dove ero l'anno prima e mi è arrivata una lettera che mi comunicava che ero diventato papà. All'inizio credevo che fosse uno scherzo. Dopo uno scambio di mail, sono andato a vedere Gabriele e, quando l'ho guardato, ho capito che volevo esserci per lui per sempre".