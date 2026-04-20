Bianca Atzei e Stefano Corti festeggiano insieme i 18 anni di Gabriele

Compleanni 20 aprile 2026

La cantante e la Iena hanno festeggiano insieme il 18esimo compleanno di Gabriele, il primo figlio di Stefano Corti

Nonostante la separazione, Bianca Atzei e Stefano Corti si sono ritrovati per festeggiare il 18esimo compleanno di Gabriele, il primo figlio della Iena. "Ti amo", ha scritto la cantante, 39 anni, pubblicando sui social alcuni scatti con Gabriele. Anche Stefano Corti ha condiviso nelle storie una foto con il figlio davanti alla torta di compleanno.



Gabriele ha compiuto 18 anni lo scorso primo aprile. Nel giorno del suo compleanno, era arrivata sui social la dedica di papà Stefano. "Tra Milano e Marsiglia abbiamo costruito qualcosa che va oltre la distanza. Un legame vero, fatto di momenti, di viaggi, di tempo rubato ma sempre vissuto fino in fondo. Ogni volta che potevo, c’ero. E ogni volta tu sei cresciuto un po’ di più. So che non è stato semplice crescere con un papà non sempre presente, non è facile per nessuno. Ma tu sei stato più forte di tutto questo", aveva scritto la Iena, che è diventato papà di Gabriele a 21 anni. Anche Bianca Atzei aveva condiviso sui social una dedica per il figlio dell'ex compagno: "Per me sarai sempre il mio piccolo Gabri di quando ti davo i bacini mentre dormivi". Stefano Corti parla a Verissimo dell'arrivo di Gabriele e della separazione da Bianca Atzei



Ospite di recente a Verissimo, Stefano Corti aveva parlato dell'arrivo di Gabriele nella sua vita: "Ho scoperto per caso di essere diventato papà a 21 anni. Facevo l'animatore nei villaggi turistici quando ho conosciuto la mamma di Gabriele. È stata una notte meravigliosa. L'anno dopo, per una serie di coincidenze, sono tornato a lavorare dove ero l'anno prima e mi è arrivata una lettera che mi comunicava che ero diventato papà. All'inizio credevo che fosse uno scherzo. Dopo uno scambio di mail, sono andato a vedere Gabriele e, quando l'ho guardato, ho capito che volevo esserci per lui per sempre.



La Iena aveva parlato anche della fine della storia con Bianca Atzei, con cui ha avuto il secondo figlio Noa Alexander: "Non c'è un vero motivo, non c'è stato un tradimento. Non si andava più d'accordo. Mi dispiace tanto per l'idea che ho di famiglia. Anche se Noa magari inizialmente non si è accorto, oggi forse capisce che o sta con me o con la mamma, che papà ha la casa nuova". Bianca Atzei parla a Verissimo della fine della storia con Stefano Corti