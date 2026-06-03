Lorella Cuccarini ricorda il matrimonio del figlio Giorgio: "Un mese fa"

Sul suo profilo Instagram, Lorella Cuccarini condivide con tutti i suoi follower alcuni scatti del matrimonio total white del figlio e della compagna Mariasole.

Accompagnare il figlio Giorgio all'altare è stata un'emozione molto intensa per Lorella Cuccarini. A un mese dal giorno del fatidico sì, l'insegnante di Amici ricorda sui social i momenti più belli delle nozze con una galleria di foto.

Nello studio di Verissimo, Lorella Cuccarini aveva raccontato le nozze del figlio: "Mio figlio ci teneva a vivere questa giornata. Hanno scelto loro il tema".

La conduttrice e insegnante di canto della scuola di Amici aveva parlato anche della possibilità di diventare nonna: "Aspettiamo, ho ancora un po' di tempo. Per il momento non se ne parla, però… Me lo auguro".