Da "rivali" in tv a protagonisti della stessa premiazione: Gerry Scotti e Stefano De Martino si sono ritrovati insieme sul palco in occasione della 18esima edizione del Premio Biagio Agnes. I due conduttori hanno ricevuto entrambi il Premio per la Televisione per la loro "professionalità, empatia e qualità dell'intrattenimento".



Durante l'evento non sono mancati momenti di ilarità. I due conduttori hanno scherzato infatti sulla loro "rivalità" nell’access prime time. Stefano De Martino, 36 anni, ha regalato a Gerry Scotti, 69 anni, un pacco di Affari Tuoi. Mentre lo storico volto Mediaset ha donato al collega il Jolly de La Ruota della Fortuna con il volto dello stesso Scotti.



I due hanno poi rivelato i messaggi che si sono scambiati quando hanno iniziato a capire che "andavamo abbastanza bene". "Abbiamo iniziato a scherzare trovando metafore su questo dualismo. Inizialmente abbiamo detto ‘siamo due negozi che affacciano sulla stessa strada', poi 'siamo diventati due centri commerciali'. E adesso 'siamo come una calamita perché siamo due poli, seppur opposti per appartenenza televisiva, insieme attiriamo milioni di persone'", ha raccontato Stefano De Martino.