Francesca Chillemi, lo scatto con la seconda figlia

Nel maggio 2026, Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi avevano celebrato il battesimo della figlia. Già mamma di Rania - avuta nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso - Francesca Chillemi ha ufficializzato la nascita della seconda figlia nel gennaio del 2026.



Ospite a Verissimo nel 2022, Francesca Chillemi aveva parlato della maternità: "Rania mi ha messo davanti a una crescita importante. Con i figli penso sia così, ci fanno crescere. Non è vero che noi cresciamo loro, sono loro che ci fanno crescere, perché ci mettono davanti all'idea di dover superare i nostri limiti e di non essere impattanti per loro con i nostri problemi".