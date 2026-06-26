Francesca Chillemi, lo scatto con la seconda figlia

Francesca Chillemi ha pubblicato un carosello di immagini sul suo profilo Instagram per raccontare l'inizio della sua estate. "Summer loading", ha scritto l'attrice nella didascalia del post.
Tra il lavoro sul set e paesaggi naturali, l'ultimo scatto ha emozionato tutti i suoi follower: nella foto, vediamo l'attrice di Viola come il mare mentre tiene in braccio la seconda figlia al tramonto.
Nel maggio 2026, Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi avevano celebrato il battesimo della figlia. Già mamma di Rania - avuta nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso - Francesca Chillemi ha ufficializzato la nascita della seconda figlia nel gennaio del 2026.
Ospite a Verissimo nel 2022, Francesca Chillemi aveva parlato della maternità: "Rania mi ha messo davanti a una crescita importante. Con i figli penso sia così, ci fanno crescere. Non è vero che noi cresciamo loro, sono loro che ci fanno crescere, perché ci mettono davanti all'idea di dover superare i nostri limiti e di non essere impattanti per loro con i nostri problemi".