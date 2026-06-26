Durante la conduzione di Tim Battiti Live, Ilary Blasi ha condiviso alcuni scatti nel backstage dello show musicale.
In una storia pubblicata su Instagram, vediamo la conduttrice circondata dai suoi figli e dal compagno Bastian Muller. “Il mio team”, ha scritto Ilary Blasi nella didascalia della storia.
Oltre a Bastian Muller, la conduttrice è circondata dall'amore dei suoi tre figli, avuti dal matrimonio con l'ex Francesco Totti: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).
Ospite nel marzo 2026 a Verissimo, Ilary Blasi aveva confermato il matrimonio con Bastian Muller. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva detto la conduttrice, che è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti.
Per quanto riguarda il divorzio dall'ex marito, Ilary Blasi aveva aggiunto: "Manca poco, siamo ai titoli di coda".