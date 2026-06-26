Ilary Blasi con i figli e il fidanzato Bastian Muller a Tim Battiti Live

Durante la conduzione di Tim Battiti Live, Ilary Blasi ha condiviso alcuni scatti nel backstage dello show musicale.

In una storia pubblicata su Instagram, vediamo la conduttrice circondata dai suoi figli e dal compagno Bastian Muller. “Il mio team”, ha scritto Ilary Blasi nella didascalia della storia.

Oltre a Bastian Muller, la conduttrice è circondata dall'amore dei suoi tre figli, avuti dal matrimonio con l'ex Francesco Totti: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).