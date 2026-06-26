Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme in Grecia: il video che fa sognare i fan

Sono trascorsi otto anni da quando Nilufar Addati scelse Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne e da quando l'ex tronista e l'ex corteggiatore si sedettero sul tronco al falò di confronto a Temptation Island Vip, ne sono trascorsi sette dalla fine della loro storia d'amore. Da allora c'è chi ha sempre sperato in un loro ritorno e chi mente. Oggi non sappiamo se i fan dei "Gilufar" possano ufficialmente festeggiare, quello che è certo è che Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono trovati insieme in Grecia e non l'hanno nascosto.

È stato l'ex corteggiatore, 29 anni, a pubblicare un video sui social dell'ex tronista, 28 anni. Sullo sfondo il mare al tramonto. La stessa storia è stata ricondivisa da Nilufar sul suo profilo. Tutto qui, ma questo è bastato per far riaccendere i rumor di un ritorno di fiamma tra i due, voci che hanno iniziato a circolare già qualche settimana fa, scatenate da una gaffe di Nilufar sui social. In una diretta, all'ex tronista scappò il nome di Giordano. "Volevo dire Milano", è stata la giustificazione.