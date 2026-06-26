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Il video26 giugno 2026

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme in Grecia: il video che fa sognare i fan

A sette anni dalla fine della loro storia, l'ex corteggiatore pubblica un video dell'ex tronista
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Sono trascorsi otto anni da quando Nilufar Addati scelse Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne e da quando l'ex tronista e l'ex corteggiatore si sedettero sul tronco al falò di confronto a Temptation Island Vip, ne sono trascorsi sette dalla fine della loro storia d'amore. Da allora c'è chi ha sempre sperato in un loro ritorno e chi mente. Oggi non sappiamo se i fan dei "Gilufar" possano ufficialmente festeggiare, quello che è certo è che Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono trovati insieme in Grecia e non l'hanno nascosto.

È stato l'ex corteggiatore, 29 anni, a pubblicare un video sui social dell'ex tronista, 28 anni. Sullo sfondo il mare al tramonto. La stessa storia è stata ricondivisa da Nilufar sul suo profilo. Tutto qui, ma questo è bastato per far riaccendere i rumor di un ritorno di fiamma tra i due, voci che hanno iniziato a circolare già qualche settimana fa, scatenate da una gaffe di Nilufar sui social. In una diretta, all'ex tronista scappò il nome di Giordano. "Volevo dire Milano", è stata la giustificazione.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti a Uomini e Donne, uscendo insieme dal programma nel 2018. Nello stesso anno hanno partecipato a Temptation Island Vip, riconfermando il loro amore dopo il viaggio dei sentimenti. Ma dopo un anno qualcosa si è rotto e hanno comunicato la fine della loro relazione. La coppia però è rimasta nel cuore di tanti fan, che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno.

Nel video sotto, le coppie iconiche che si sono lasciate (ma non l'abbiamo superato).

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