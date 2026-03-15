Ilary Blasi commenta a Verissimo le voci di un imminente matrimonio con Bastian Muller. "Se mi sposo? Quando divorzio", afferma la conduttrice, 44 anni, che è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti, con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).



Per quanto riguarda il divorzio dall'ex marito, Ilary Blasi aggiunge: "Manca poco, siamo ai titoli di coda". Riguardo al matrimonio con il compagno, la conduttrice rivela: "Sal Da Vinci ha fatto una promessa a me e a Selvaggia Lucarelli. Vedremo...".

Ilary Blasi ha parlato anche delle parole in tedesco che ha dedicato a Bastian Muller per il compleanno: "Ho usato il traduttore. So cosa ho scritto, ma non saprei leggerlo".