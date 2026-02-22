Stefania Sandrelli parla a Verissimo dei recenti problemi di salute del compagno Giovanni Soldati, a cui è legata da 50 anni.



"Ha avuto l'idrocefalo normoteso. Una notte l'ho trovato a terra. Ho un figlio medico, per cui ha subito trovato un dottore al Gemelli. Ha fatto un'operazione e poi cinque mesi di riabilitazione", spiega l'attrice, 79 anni, che da cinque anni assiste il compagno con grande amore: "Sono sempre con lui, non potrei fare altrimenti. Ho rallentato con il lavoro, ho fatto poche cose e ho rinunciato ad alcuni impegni come la giuria del David".



Oggi Giovanni Soldati sta meglio: "È migliorato, anche grazie a me che lo bacchetto. Già si può appoggiare a qualcuno, prima era proprio difficile. Penso che il cammino sia ancora lungo, ma io gli starò dietro".