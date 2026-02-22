Andreas Muller: "Non accetto più cattiverie contro la mia famiglia sui social"

Andreas Muller parla a Verissimo dei suoi recenti sfoghi contro gli hater. "Quando sviluppi una carriera sotto gli occhi di tutti, hai approcci diversi in base alla fase di vita in cui ti trovi. Prima ero più frenato, oggi non accetto più cattiverie su di me e sulla mia famiglia", afferma il ballerino, 29 anni, sposato con Veronica Peparini, 54 anni, e papà delle loro gemelline Penelope e Ginevra.



"Sui social è pieno d'odio. Se devo farmi odiare, preferisco che si parli di qualcosa di concreto. Non accetto più che si dicano delle cose sull'età di una donna o sulle nostre bambine", spiega Andreas Muller. Per quanto riguarda gli attacchi sui social, il ballerino aggiunge: "Ci siamo incattiviti e c'è invidia delle vite degli altri senza pensare che spesso chi critica ha una vita simile a chi viene criticato. Nulla viene regalato e nulla arriva per caso, ma ci si focalizza sul prodotto finale e non sullo sforzo che c'è dietro".