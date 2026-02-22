Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
L'intervista22 febbraio 2026

Rita De Crescenzo e l'accoltellamento del figlio Francesco: "Ho chiamato la mamma dell'aggressore, abbiamo pianto entrambe"

La tiktoker napoletana parla a Verissimo della recente aggressione al figlio Francesco: "È stato un ragazzo del nostro quartiere per uno scambio di sguardi tra di loro"
Condividi:

Rita De Crescenzo parla a Verissimo della recente aggressione al figlio Francesco, ferito con un coltello. "Queste cose non succedono solo a Napoli, ma non devono accadere", afferma la tiktoker napoletana, 46 anni, che conferma la versione della stampa per cui Francesco non ha voluto collaborare con gli inquirenti dopo l'aggressione: "Non ha dato informazioni e non ha collaborato".

Rita De Crescenzo afferma di conoscere l'identità dell'aggressore: "È un ragazzo del nostro quartiere. Io mi sono sentita con la mamma di questo ragazzo e ci siamo messe a piangere tutte e due. Per mettere pace e dare un esempio". Per quanto riguarda i motivi dell'aggressione: "Uno scambio di sguardi tra di loro". Oggi il figlio della tiktoker sta bene: "Le coltellate erano di lieve entità".

Leggi anche

Guarda anche