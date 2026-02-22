Rita De Crescenzo e l'accoltellamento del figlio Francesco: "Ho chiamato la mamma dell'aggressore, abbiamo pianto entrambe"

Rita De Crescenzo parla a Verissimo della recente aggressione al figlio Francesco, ferito con un coltello. "Queste cose non succedono solo a Napoli, ma non devono accadere", afferma la tiktoker napoletana, 46 anni, che conferma la versione della stampa per cui Francesco non ha voluto collaborare con gli inquirenti dopo l'aggressione: "Non ha dato informazioni e non ha collaborato".



Rita De Crescenzo afferma di conoscere l'identità dell'aggressore: "È un ragazzo del nostro quartiere. Io mi sono sentita con la mamma di questo ragazzo e ci siamo messe a piangere tutte e due. Per mettere pace e dare un esempio". Per quanto riguarda i motivi dell'aggressione: "Uno scambio di sguardi tra di loro". Oggi il figlio della tiktoker sta bene: "Le coltellate erano di lieve entità".