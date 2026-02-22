Rita De Crescenzo in lacrime: "Mi sento in colpa per quello che ho fatto passare ai miei figli a causa della droga"

Rita De Crescenzo ripercorre a Verissimo la sua storia, segnata dall'abuso di droga. "Ho iniziato con la droga a 16 anni, ora sono sette anni che sto bene", afferma la tiktoker napoletana, 46 anni, accusata di spaccio. "Non ho mai spacciato. La droga la compravo per me. Compravo tanta droga. I soldi che guadagnavo con gli ormeggi li spendevo per quell'immondizia", afferma Rita De Crescenzo, che era stata anche arrestata: "Ho fatto due anni di carcere".



Rita De Crescenzo è mamma di Raimondo - avuto a 12 anni dal fidanzato di allora Ciro Marranzino -, Rosario e Francesco, nati dal matrimonio con Salvatore Bianco. Ricordando gli anni della dipendenza, Rita De Crescenzo aggiunge: "Mio figlio Francesco mi cucinava perché io non mangiavo, la droga non mi faceva mangiare. Mi sento in colpa per quello che ho fatto passare ai miei figli. Francesco si metteva in cucina, mi preparava la frittatina e mi imboccava. Quando scappavo di casa, lui mi veniva a cercare".



La tiktoker napoletana racconta anche l'episodio in seguito al quale ha deciso di uscire dal tunnel della droga: "Sono stata violentata da tre ragazzi di colore. Non mi ricordo nemmeno come mi sono trovata in Stazione Centrale. Poi mi sono trovata al Rettifilo, sono stata presa con violenza, ho cercato di scappare, mi hanno fatto di tutto e di più. Credevo di morire. Sono stata soccorsa dai militari". Da quel momento Rita De Crescenzo ha deciso di dire addio alle droghe: "Ho smesso da sola, non sono andata in clinica a disintossicarmi".



Oggi Rita De Crescenzo si sta godendo il suo successo su TikTok dove ha due milioni di follower: "Vivo di questo. Io e mio marito non abbiamo più gli ormeggi ed è diventato il nostro lavoro".