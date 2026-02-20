È uno dei personaggi più divisivi e discussi del momento: domenica 22 febbraio a Verissimo la storia di Rita De Crescenzo.
Nata a Napoli nel 1979, Rita De Crescenzo è cresciuta a Pallonetto di Santa Lucia dove ha vissuto un'infanzia difficile in un contesto familiare complicato.
A soli 13 anni ha avuto il primo figlio Raimondo, nato dalla relazione con Ciro Marranzino. Successivamente Rita De Crescenzo si è legata all'attuale marito Salvatore Bianco con cui a 16 anni ha avuto il figlio Rosario e successivamente il terzo figlio Francesco.
Rita De Crescenzo non ha nascosto di avere un passato segnato dall'abuso di droghe. Un tunnel da cui è riuscita a uscire circa sette anni fa. Inoltre ha avuto nella sua vita diverse controversie giudiziarie, alcune delle quali in corso.
Rita De Crescenzo è diventata un personaggio noto sui social media intorno al 2020. Con il suo linguaggio colorito, la spontaneità e la teatralità, ha saputo conquistare quasi 2 milioni di follower su TikTok, tanto da diventare un personaggio da invitare nel ruolo di intrattenitrice a eventi quali battesimi, compleanni e matrimoni.
A inizio del 2025 è stata protagonista del cosiddetto "caso Roccaraso". Con i suoi video sui social, ha saputo attirare nel piccolo comune abruzzese migliaia di turisti, bloccando di fatto la cittadina, colta impreparata da un afflusso così imponente di persone.
Di recente, il nome di Rita De Crescenzo è finito nuovamente sui giornali a causa di un brutto episodio che ha riguardato suo figlio minore Francesco, rimasto ferito dopo un'aggressione.