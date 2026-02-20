È uno dei personaggi più divisivi e discussi del momento: domenica 22 febbraio a Verissimo la storia di Rita De Crescenzo.

Chi è Rita De Crescenzo

Nata a Napoli nel 1979, Rita De Crescenzo è cresciuta a Pallonetto di Santa Lucia dove ha vissuto un'infanzia difficile in un contesto familiare complicato.

A soli 13 anni ha avuto il primo figlio Raimondo, nato dalla relazione con Ciro Marranzino. Successivamente Rita De Crescenzo si è legata all'attuale marito Salvatore Bianco con cui a 16 anni ha avuto il figlio Rosario e successivamente il terzo figlio Francesco.

Rita De Crescenzo non ha nascosto di avere un passato segnato dall'abuso di droghe. Un tunnel da cui è riuscita a uscire circa sette anni fa. Inoltre ha avuto nella sua vita diverse controversie giudiziarie, alcune delle quali in corso.