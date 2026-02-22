Evelina Sgarbi: "L'incontro con il perito una farsa, ho chiesto al giudice la revoca"

Evelina Sgarbi torna a parlare della vicenda che vede coinvolto suo padre, dopo la decisione del giudice di dire no all'amministratore di sostegno, ma sì alla perizia medica. Proprio in merito alla perizia, la figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary dice: "L'incontro con il perito è stato una farsa. Gli faranno una visita per chiudere la faccenda, senza aver prima visionato le cartelle cliniche, è vergognoso".



Evelina Sgarbi ha chiesto al giudice la revoca del perito: "Non credo sia sufficiente far fare a un malato in questo stato una visita dallo psicologo che fa delle domande molto basiche. Per me le cartelle cliniche erano il punto di partenza". La figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary continua a chiedere verità sullo stato di salute del padre: "Se non ci fosse nulla da nascondere le cartelle cliniche sarebbero già venute fuori. La mia richiesta è stata fatta per sapere se lui stesse bene. Ritengo che le persone che gli stanno intorno non siano adatte e facciano il suo male".