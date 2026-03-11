Ilary Blasi, la dedica al compagno Bastian Muller per il compleanno: “Mio uomo speciale”

Storie Instagram Ilary Blasi



Di recente, Ilary Blasi aveva mostrato l'anello speciale che le ha regalato Bastian Muller durante una vacanza di coppia a Parigi. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato della storia d'amore con il compagno, arrivato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).

"Bastian è una persona che mi piace, mi diverte. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto", aveva detto la conduttrice, che sta per tornare su Canale 5 con la conduzione del Grande Fratello Vip.

