Ilary Blasi, la dedica al compagno Bastian Muller per il compleanno: “Mio uomo speciale”

Ilary Blasi dedica dolci parole a Bastian Muller, in occasione del suo compleanno. "Così tanti di questi momenti, così tanti di questi giorni, così tanti di questi sorrisi", scrive sui social la conduttrice, 44 anni, in tedesco, lingua madre del compagno. "Buon compleanno, mio uomo speciale. Ti amo", conclude Ilary Blasi, legata a Bastian Muller dal 2023.
Di recente, Ilary Blasi aveva mostrato l'anello speciale che le ha regalato Bastian Muller durante una vacanza di coppia a Parigi. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato della storia d'amore con il compagno, arrivato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).
"Bastian è una persona che mi piace, mi diverte. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto", aveva detto la conduttrice, che sta per tornare su Canale 5 con la conduzione del Grande Fratello Vip.