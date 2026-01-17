Federica Pellegrini, la paura per le convulsioni febbrili della figlia Matilde: "Pochi secondi che sembrano un'eternità"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta condividono a Verissimo la loro paura per il recente ricovero in ospedale della figlia. "Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde", spiega la campionessa di nuoto, 37 anni.



Lo scorso dicembre, Federica Pellegrini aveva pubblicato sui social uno scatto in ospedale con la figlia. Del ricovero, la campionessa racconta: "Non era la prima volta che capitava. Io ero a casa con Matilde e mia mamma, perché Matteo era via per lavoro. Ho detto: 'Mamma dobbiamo andare, abbiamo avvolto la bambina in una coperta e siamo andati in ospedale così com'era, senza scarpe e con una maglietta a maniche corte".



Nonostante Federica Pellegrini riesca a gestire con lucidità questi momenti di crisi, non nega la paura per la figlia: "I medici ci hanno spiegato che queste convulsioni hanno il loro corso. Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l'influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata".