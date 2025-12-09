Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilde: "Siamo qui per lei"

"Caro diario… quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo". Inizia così, Federica Pellegrini, la didascalia corredata ad uno scatto che la ritrae all'interno di una camera d'ospedale insieme alla figlia Matilde.
La campionessa di nuoto, diventata mamma a gennaio del 2024, ha condiviso sui suoi profili social il momento di apprensione dovuto allo stato di salute della bambina.
"È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi. Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo. È andata in blocco", scrive, spiegando l'accaduto.
"Ed eccoci qui da ieri", continua la nuotatrice, "È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei, aspettando di tornare a casa" concludendo il pensiero affettuosamente".
Ospite a Verissimo, Federica Pellegrini ha parlato del suo grande amore per la figlia Matilde e per il marito: "Matteo è un uomo perso. Se qualche mese fa era innamorato di sua figlia, adesso è proprio un uomo perso".
Sulla maternità ha dichiarato: "È difficile approcciare a una nuova vita non guardandola con gli occhi della dolcezza. Cioè, per me è stata è stata lei la chiave di tutto".