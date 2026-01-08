Sabato 10 gennaio a Verissimo, l’intenso racconto di Raffaella Fico dopo il dolore per la perdita del suo bambino.

Nata a Cercola, in provincia di Napoli, nel 1988, Raffaella Fico è diventata nota al pubblico dopo la partecipazione nel 2008 al Grande Fratello. Dopo il reality, è diventata inviata di Lucignolo su Italia 1. Nel 2011 ha partecipato a L'isola dei famosi e dieci anni dopo al Grande Fratello Vip.

Già mamma di Pia - nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli -, a novembre del 2025 Raffaella Fico aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio insieme all'attuale compagno Armando Izzo. Un mese dopo, purtroppo, è arrivato l'annuncio più doloroso: "Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori". "Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto", sono state le prime parole della showgirl dopo l'immensa perdita.