Raffaella Fico condivide il suo dolore dopo la perdita del bambino che aspettava con Armando Izzo. "Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto", scrive la showgirl e modella, 37 anni, sui social pubblicando il disegno di un angioletto.
Già mamma di Pia - nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli -, Raffaella Fico aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio lo scorso novembre. Poi sui social aveva rivelato di aspettare un maschietto.
Il 15 dicembre è stato il suo compagno Armando Izzo a dare la notizia più dolorosa. "Io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita. Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", ha scritto il calciatore, 33 anni, sui social, aggiungendo: "Vincenzo rimarrà sempre nei nostri cuori".