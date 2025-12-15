Raffaella Fico condivide il suo dolore dopo la perdita del bambino che aspettava con Armando Izzo . "Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto", scrive la showgirl e modella, 37 anni, sui social pubblicando il disegno di un angioletto.

Storie Instagram Raffaella Fico



Già mamma di Pia - nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli -, Raffaella Fico aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio lo scorso novembre. Poi sui social aveva rivelato di aspettare un maschietto.

Il 15 dicembre è stato il suo compagno Armando Izzo a dare la notizia più dolorosa. "Io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita. Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", ha scritto il calciatore, 33 anni, sui social, aggiungendo: "Vincenzo rimarrà sempre nei nostri cuori".