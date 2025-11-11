Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo hanno svelato il sesso del loro bambino. La coppia è in attesa di un maschietto. Sui suoi profili social la modella e showgirl ha condiviso un video del gender reveal organizzato con parenti e amici e alcuni scatti della festa.
Raffaella Fico ha annunciato di essere incinta a Verissimo. "Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza", ha affermato in trasmissione la modella e showgirl, già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli.
Raffaella Fico ha ritrovato l'amore accanto ad Armando Izzo, 33 anni, calciatore del Monza. "Finalmente è arrivato nella mia vita l'amore vero, quello bello. È arrivato inaspettatamente, quando non ero alla ricerca di un amore. Quello che provo per lui non l'ho mai provato per nessun altro. È come se stessi scoprendo l'amore per la prima volta", ha affermato la modella e showgirl ospite a Verissimo. Alla domanda se sogna il matrimonio, Raffaella Fico ha risposto: "Potrebbe esserci, ma vedremo più in là".