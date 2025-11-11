L'annuncio 11 novembre 2025

Nascerà un maschietto o una femminuccia? La modella e showgirl lo svela sui social

Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo hanno svelato il sesso del loro bambino. La coppia è in attesa di un maschietto. Sui suoi profili social la modella e showgirl ha condiviso un video del gender reveal organizzato con parenti e amici e alcuni scatti della festa.

Raffaella Fico e Armando Izzo

Raffaella Fico ha annunciato di essere incinta a Verissimo. "Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza", ha affermato in trasmissione la modella e showgirl, già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli.

Raffaella Fico e la storia d'amore con Armando Izzo

