Mariana Rodríguez ospite a Verissimo

Dopo aver affrontato tante sfide, oggi sta vivendo la sua rinascita: sabato 10 gennaio a Verissimo, la modella e attrice Mariana Rodríguez.
Classe 1991, Mariana Rodríguez nasce a Caracas, in Venezuela. Si trasferisce in Italia a 19 anni, quando nel 2010 inizia la sua carriera da modella a Milano. Negli anni successivi approda anche in tv, partecipando a programmi come Veline e Pechino Express. Parallelamente al suo percorso da modella e showgirl, Mariana Rodríguez intraprende anche una carriera come attrice, che nel 2025 la porta a recitare al fianco di Checco Zalone nel film campione d'incassi Buen Camino.
Per quando riguarda la sua vita privata, Mariana è mamma di Noa, nato nel 2023 dalla relazione con l'ex compagno Gianmaria Coccoluto, surfista e campione di kitesurf.