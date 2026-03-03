Andrea Rizzoli, Gabriele Ciavarro, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Il 3 marzo 2025 ci lasciava all'età di 71 anni Eleonora Giorgi. Nel 2023 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas, che l'aveva portata ad affrontare un intervento chirurgico e la chemioterapia.

A un anno dalla morte, la famiglia dell'indimenticata icona del cinema italiano la ricorda anche sui social. Il figlio Paolo Ciavarro - nato dalla storia d'amore tra l'attrice e il collega Massimo Ciavarro - omaggia l'amata mamma condividendo sulle storie Instagram Wish You Were Here ("Vorrei tu fossi qui" tradotto in italiano, ndr), storico brano dei Pink Floyd. La canzone accompagna uno sfondo nero con un cuore bianco e una rosa.

Anche la nuora di Eleonora Giorgi e moglie di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, ricorda l'adorata suocera pubblicando sui social uno scatto di famiglia con il marito Paolo Ciavarro, il figlio Gabriele e il cognato Andrea Rizzoli, primogenito dell'attrice avuto con il primo marito Angelo Rizzoli. La foto è stata scattata nello studio di Verissimo, quando Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli sono stati ospiti per ricordare la loro mamma.

Clizia Incorvaia condivide anche uno scritto spesso usato per ricordare chi non c'è più: "Non piangete quando pensate a me, siate grati per gli anni bellissimi che vi ho dato con la mia presenza. E potete solo immaginare quanta felicità voi avete donato a me. E se ne avete bisogno, chiamatemi pure e io verrò. E se ascoltate nei vostri cuori, sentirete chiaramente la dolcezza dell’amore che vi porterò". "Ti amiamo Ele", così conclude il suo ricordo Clizia Incorvaia.