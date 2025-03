Addio a Eleonora Giorgi. L'attrice e regista italiana si è spenta all'età di 71 anni. A renderlo noto la famiglia: " Si è spenta nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli".

Nel 2023 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas, che l'aveva portata ad affrontare un intervento chirurgico e la chemioterapia. Da alcune settimane, l'attrice era ricoverata alla clinica Paideia di Roma.

La carriera di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi era nata a Roma il 21 ottobre 1953 in una famiglia di origini inglesi e ungheresi. Il suo esordio nel mondo del cinema risale al 1972, quando è apparsa nel film Roma di Federico Fellini. Negli anni Ottanta ha conosciuto il grande successo grazie a diversi ruoli in commedie come Mia moglie è una strega al fianco di Renato Pozzetto, Borotalco di Carlo Verdone - ruolo per il quale ha vinto un David di Donatello - Grand Hotel Excelsior con Adriano Celentano. Oltre a un'avviata carriera come attrice, Eleonora Giorgi ha diretto anche due film, Uomini & donne, amori & bugie e L'ultima estate. Diverse anche le esperienze in tv, come la partecipazione come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello VIP.

Eleonora Giorgi, le storie d'amore e i figli

Nel 1979 Eleonora Giorgi ha sposato il primo marito, l'editore Angelo Rizzoli. Dal loro matrimonio nel 1980 nasce Andrea, primogenito dell'attrice. Dopo la separazione da Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi ha iniziato una storia d'amore con il collega Massimo Ciavarro, conosciuto durante le riprese di Sapore di mare 2. La coppia si è sposata nel 1993, due anni dopo la nascita del figlio Paolo, e si è separata nel 1996. A febbraio 2022 l'attrice è diventata nonna del nipotino Gabriele, figlio del secondogenito Paolo e della nuora Clizia Incorvaia. A proposito della gioia di essere nonna, Eleonora Giorgi aveva dichiarato: "Appena lo vedo, mi butto per terra per giocare con lui. Mi somiglia fisicamente, ma anche nell’indole: è incredibilmente attento, prima di usare le cose vuole capire il meccanismo. Vorrei lasciargli ricordi di un tempo bello speso insieme".

Eleonora Giorgi, la malattia e i cicli di chemio

A novembre 2023 l'attrice aveva rivelato a Pomeriggio Cinque di avere un tumore al pancreas. "Avevo appena fatto per un puro caso una Tac perché avevo la tosse - aveva raccontato in trasmissione - Venivo da una biopsia che poteva anche voler dire un anno, e invece adesso è arrivata la risposta, sono qui come guerriera, la cosa positiva è che potrò operarmi".

Ospite a Verissimo, l'artista aveva condiviso con il suo pubblico la faticosa riabilitazione dopo l'intervento per asportare la massa tumorale. "Il dolore per l'operazione è stato pazzesco, più del parto", aveva confidato a Silvia Toffanin. Dopo l'operazione, Eleonora Giorgi aveva affrontato una serie di cicli di chemioterapia molto duri. "Sto facendo una chemio molto molto seria. Ce l'ho ogni 14 giorni e per 12 giorni sto malissimo", aveva dichiarato l'artista. Ma nonostante le cure, Eleonora Giorgi aveva annunciato, sempre a Verissimo, di avere le metastasi. E successivamente aveva reso noto che la malattia era in forte progressione. "Vorrei che tutti i giorni - le settimane, i mesi - che mi rimangono fossero pieni di vita", aveva detto l'attrice in una delle sue ultime interviste a Verissimo, citando Rita Levi Montalcini: "Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita".