Eleonora Giorgi: "Il tumore è progredito. Valuto se intraprendere le cure palliative"

Eleonora Giorgi torna a Verissimo per parlare della sua lotta contro il tumore al pancreas: "Voglio avere speranza, ma purtroppo la Tac ha raccontato che la malattia è molto progredita".

L'attrice, 71 anni, sta valutando insieme ai medici come procedere con le cure: "Sono davanti a un bivio. Sto valutando se intraprendere le cure palliative perché la medicina ti offre percorsi arginanti che però sarebbero intrusivi. L'anno appena trascorso è stato spaventoso, ma allo stesso tempo il più bello della mia vita per il legame che si è creato con i miei figli e i miei affetti. Ho paura di venire ospedalizzata per queste cure".

"Vorrei che tutti i giorni - le settimane, i mesi - che mi rimangono fossero pieni di vita", aggiunge Eleonora Giorgi che cita Rita Levi Montalcini: "Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita". L'attrice non ha mai perso il sorriso e la positività durante la malattia, ma ammette: "Anche io ho i miei momenti di sconforto. A volte la notte piango, pensando ai miei figli e al mio nipotino Gabriele".