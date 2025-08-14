Clizia Incorvaia: "Quest'anno ci ha tolto la persona più importante della nostra vita"

Clizia Incorvaia condivide sui social una riflessione toccante e ricorda sua suocera Eleonora Giorgi: "La tua morte mi ha cambiata"

"Non è stato un anno semplice": inizia così la riflessione che Clizia Incorvaia condivide sui social. " Ci lasciamo alle spalle un anno in cui abbiamo raggiunto traguardi importanti, ma un anno che ci ha tolto la persona più importante della nostra vita", aggiunge l'influencer, 44 anni, riferendosi alla scomparsa di Eleonora Giorgi lo scorso marzo.

Pubblicando alcuni scatti al mare insieme al marito Paolo Ciavarro, 33 anni, e al loro figlio Gabriele, tre anni, Clizia Incorvaia aggiunge: "Quest'anno c i ha messi a dura prova, ma ci ha resi più forti, coesi e resilienti. La nostra forza è l'amore". Nelle storie poi l'influencer ricorda la suocera in un messaggio: "Mi manchi. La tua morte mi ha cambiata. Cerco di non perdermi più in cose e sentimenti futili, non spreco più il mio tempo. Lo assaporo invece con una nuova consapevolezza, circondandomi di sentimenti sani e che fanno sorridere il cuore. Così come tu ci hai insegnato. Ti amo".

Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi a Verissimo

Clizia Incorvaia aveva un legame speciale con la suocera. "Mi manca tantissimo. Lei mi sosteneva in tutto e forse mi aveva anche sopravvalutata. Vedeva in me delle cose che forse non vedono in me nemmeno mia mamma e mio marito. Avevamo un rapporto molto intenso, devo ancora elaborare il lutto", aveva detto a Verissimo.

Dell'ultimo periodo accanto alla suocera, aveva ricordato: "Lei era una forza della natura. Ha sperato nel miracolo fino alla fine. Quando andavamo a trovarla in clinica, ai miei figli diceva: 'Sto litigando con Dio perché non me ne voglio andare, ma lui mi vuole accanto a sé. Vuole che io diventi un angelo e vi proteggerò da lassù'".