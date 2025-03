Addio a Eleonora Giorgi, storia di un'icona del cinema italiano

È scomparsa Eleonora Giorgi. L'attrice si è spenta all'età di 71 anni dopo aver lottato contro il tumore al pancreas. Nata a Roma nel 1953 in una famiglia di origini inglesi e ungheresi, Eleonora Giorgi ha esordito nel mondo del cinema nel 1972, quando è apparsa nel film Roma di Federico Fellini. Ha conosciuto il grande successo negli '80 diventando una vera icona del cinema italiano grazie a ruoli in commedie come Mia moglie è una strega al fianco di Renato Pozzetto, Borotalco di Carlo Verdone - per il quale ha vinto un David di Donatello. Negli anni duemila ha recitato in diverse serie tv tra cui I Cesaroni. Eleonora Giorgi ha collezionato diverse esperienze in televisione, come la partecipazione come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello VIP.

Eleonora Giorgi lascia due figli Andrea - nato dal matrimonio con Angelo Rizzoli - e Paolo - avuto dal secondo matrimonio con Massimo Ciavarro. L'attrice lascia anche l'amatissimo nipotino Gabriele, figlio del secondogenito Paolo e di Clizia Incorvaia. Dell'amore per Gabriele, Eleonora Giorgi aveva parlato spesso a Verissimo. In un'intervista aveva detto: "Appena lo vedo, mi butto per terra per giocare con lui. Vorrei lasciargli ricordi di un tempo bello speso insieme". Nel video sopra, la storia di Eleonora Giorgi.