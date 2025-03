Clizia Incorvaia ricorda la suocera Eleonora Giorgi: "Ha sperato nel miracolo fino alla fine"

Clizia Incorvaia parla del legame speciale che aveva con sua suocera Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo: "Mi manca tantissimo. Lei mi sosteneva in tutto e forse mi aveva anche sopravvalutata. Vedeva in me delle cose che forse non vedono in me nemmeno mia mamma e mio marito. Avevamo un rapporto molto intenso, devo ancora elaborare il lutto".

Dell'ultimo periodo accanto alla suocera, dice: "Lei era una forza della natura. Ha sperato nel miracolo fino alla fine. Quando andavamo a trovarla in clinica, ai miei figli diceva: 'Sto litigando con Dio perché non me ne voglio andare, ma lui mi vuole accanto a sé. Vuole che io diventi un angelo e vi proteggerò da lassù'".

Di Eleonora Giorgi ricorda: "Mi sento fortunata di averla avuta al mio fianco. Era una donna libera e lo è sempre stata in ogni scelta della sua vita, ha sempre seguito il cuore. È stata l'unica a non etichettarmi mai, a rivedere in me parte del suo stesso percorso di vita: un matrimonio finito da cui entrambe avevamo avuto un figlio, un secondo matrimonio con un marito più giovane. Non mi ha mai giudicata".