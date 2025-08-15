La prima estate dei Vip da mamma e papà
Da Giulia Salemi a Ultimo: i Vip e la loro prima estate da genitori
Da Giulia Salemi a Ultimo, da Tommaso Paradiso a Ed Westwick: sono diversi i personaggi famosi che hanno accolto un figlio nei mesi scorsi e ora si godono la loro prima estate da genitori.
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori di Kian lo scorso gennaio. Se l'influencer si gode la sua prima estate da mamma, per l'inviato de L'Isola dei Famosi sono i primi mesi da papà bis. Pierpaolo infatti ha anche Leonardo, nato da una precedente relazione.
Prima estate da genitori per Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, genitori di Enea da novembre 2024. Primissime settimane da mamma e papà per Ernia e Valentina Cabassi, che hanno accolto la loro Sveva il 7 luglio.
Nel video sopra, la prima estate da genitori dei Vip.
La coppia annuncia la nascita della prima figlia Camilla
La storia della secondogenita della regina Elisabetta
L'attrice parla in un'intervista della sua vita dopo la nascita della figlia Anna
