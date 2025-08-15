La prima estate dei Vip da mamma e papà

Da Giulia Salemi a Ultimo, da Tommaso Paradiso a Ed Westwick: sono diversi i personaggi famosi che hanno accolto un figlio nei mesi scorsi e ora si godono la loro prima estate da genitori.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori di Kian lo scorso gennaio. Se l'influencer si gode la sua prima estate da mamma, per l'inviato de L'Isola dei Famosi sono i primi mesi da papà bis. Pierpaolo infatti ha anche Leonardo, nato da una precedente relazione.

Prima estate da genitori per Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, genitori di Enea da novembre 2024. Primissime settimane da mamma e papà per Ernia e Valentina Cabassi, che hanno accolto la loro Sveva il 7 luglio.

Nel video sopra, la prima estate da genitori dei Vip.